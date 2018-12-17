Беларусь и Китай создадут в "Великом камне" центр пожарной и промышленной безопасности

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай создадут совместный центр по вопросам пожарной и промышленной безопасности, сообщил сегодня журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко по итогам встречи с заместителем министра по управлению чрезвычайными ситуациями Китая Шан Юном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусско-китайский центр по вопросам пожарной и промышленной безопасности планируется создать на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Мы предложили китайской стороне создать рабочую группу, в состав которой войдут специалисты двух профильных министерств и которая займется разработкой этого вопроса", - сказал Владимир Ващенко.

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