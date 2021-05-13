Беларусь и КНР готовы стать партнерами в области охраны окружающей среды

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай готовы стать партнерами в области охраны окружающей среды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

В Минприроды состоялась встреча министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.

Они обсудили перспективы сотрудничества в области охраны окружающей среды как одну из точек роста двустороннего сотрудничества между Беларусью и КНР. Андрей Худык сообщил, что Беларусь следует тенденции, направленной на привлечение зеленых инвестиций, внедрение экоинноваций, расширение консалтинговых услуг по вопросам ресурсоэффективности производства, сокращение выбросов парниковых газов.

"На краткосрочную и среднесрочную перспективу мы ставим перед собой амбициозные планы по достижению климатической нейтральности, укреплению адаптационных возможностей к последствиям изменения климата, предотвращению деградации земель, повсеместному внедрению водосберегающих технологий, восстановлению нарушенных экосистем, развитию экологического туризма", - отметил министр.

Новым трендом развития промышленности в Беларуси является ее экологизация, которая означает снижение негативного воздействия на окружающую среду, вторичное вовлечение в хозяйственный оборот отходов, экологическую сертификацию, а также увеличение выпуска и потребления экологически безопасной (перерабатываемой) продукции.

Стороны согласились, что они разделяют стремление к развитию зеленой экономики и готовы стать надежными партнерами в области охраны окружающей среды.

Участники встречи также обсудили сотрудничество в области борьбы с изменением климата. Глава природоохранного ведомства предложил совместную работу по реализации Парижского соглашения к рамочной конвенции ООН об изменении климата.-0-

Фото minpriroda.gov.by