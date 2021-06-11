Беларусь и ЛАГ договорились о визите руководителя Арабской организации сельхозразвития

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время визита в Судан Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Арабской Республике Египет, постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств (ЛАГ) Сергей Терентьев провел встречу с генеральным директором Арабской организации сельскохозяйственного развития ЛАГ Ибрагимом Адамом аль-Духейри. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Египте.

Стороны отметили значительный потенциал для развития взаимодействия между специализированными учреждениями ЛАГ и белорусскими организациями и научно-исследовательскими центрами в областях семеноводства, ирригации, механизации сельского хозяйства, экологии и лесного хозяйства, подготовки технических и научных кадров.

"Достигнута договоренность об организации в среднесрочной перспективе визита Ибрагима Адама аль-Духейри в Беларусь", - говорится в сообщении загранучреждения.-0-