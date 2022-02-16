Беларусь и Латвия обсудят вопросы контроля над вооружениями

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвийской Республике 15-17 февраля проходит рабочая встреча представителей вооруженных сил Республики Беларусь и Латвийской Республики по вопросам контроля над вооружениями. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Во время встречи рассматриваются вопросы выполнения договоренности между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности от 5 марта 2004 года.

Стороны обсудят предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласуют вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями.-0-