Беларусь и Международный комитет Красного Креста определили перспективы сотрудничества

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с главой Региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Беларуси и Молдове Ихтияром Аслановым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече обсуждены итоги сотрудничества Беларуси и МККК в 2020 году, а также совместные мероприятия на нынешний год, включая проведение региональных семинаров по международному гуманитарному праву, оказание поддержки уязвимым слоям населения, реализацию инициатив в СНГ и ОДКБ.

Собеседники отметили высокую эффективность двустороннего взаимодействия и договорились о продолжении работы в сферах, представляющих взаимный интерес. Белорусской стороной высоко оценен вклад Международного комитета Красного Креста и Белорусского общества Красного Креста в противодействие распространению COVID-19 в Беларуси.

Международный комитет Красного Креста - гуманитарная организация, предоставляющая защиту и оказывающая помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах. МККК является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Основана в 1863 году в Швейцарии. Общий объем помощи, поступившей в Беларусь по линии МККК и Международной федерации Красного Креста в 2020 году, составил Br3,6 млн, из которых Br2,8 млн направлены на профилактику и борьбу с COVID-19.-0-

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