Беларусь и Молдова обсуждают возможность отмены роуминга

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Молдове

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин и министр экономики и инфраструктуры Молдовы Сергей Райлян во время встречи в Кишиневе обсудили перспективы снижения тарифов либо отмены роуминга между странами. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи Анатолий Калинин и Сергей Райлян обсудили подготовку заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно должно пройти в октябре этого года в Минске. Как было заявлено во время переговоров, обе страны готовы приложить дополнительные усилия для качественного наполнения повестки дня заседания.

"Стороны обсудили перспективы снижения тарифов либо отмены роуминга между странами, реализацию совместных кооперационных проектов в области промышленности и транспорта. Отмечена важность рассмотрения предложений белорусской стороны по совместному строительству дорог в Молдове", - рассказали в посольстве.

Молдавской стороне также было предложено изучить опыт Беларуси в области разработки и реализации специализированных программ в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая модернизацию тепло- и водосетей, лифтового хозяйства, повышение энергоэффективности домов, очистку воды и другие проекты.-0-