Беларусь и Нигерия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области образования

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Нигерия готовятся подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Федеративной Республике Нигерия.

"В соответствии с подготовкой к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве в области образования, состоялась встреча представителей посольства и ректоров учреждений высшего образования Нигерии, - рассказали в белорусском загранучреждении. - В мероприятии также приняли участие представители университетов Абуджи, штатов Бенуэ, Имо, Тараба и Экити".

Сторонами достигнута договоренность о проработке возможности организации совместного с белорусскими университетами обучения нигерийских граждан.-0-