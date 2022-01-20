Беларусь и ОАЭ заинтересованы в интенсификации сотрудничества в сфере образования

Фото из архива
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание рабочей группы министерств образования Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов состоялось в видеоформате при участии посольства Беларуси в ОАЭ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в области взаимного признания документов об образовании, внедрения программы обучения арабскому языку в школах Беларуси, создания летних лагерей для эмиратских студентов в Беларуси и обмена опытом в сфере профессионального образования.
Беларусь и ОАЭ выразили готовность к интенсификации совместной деятельности с целью вывода белорусско-эмиратского сотрудничества на новый уровень.-0-