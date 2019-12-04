4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Польша подписали соглашение о сотрудничестве по программе "Польская помощь", передает корреспондент БЕЛТА.
Документ подписан Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси и посольством Польши в Беларуси. Он предусматривает активизацию взаимодействия между двумя государствами на ближайшую перспективу.
Как отметила во время мероприятия постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, сотрудничество Беларуси и Польши имеет большое значение для реализации Целей устойчивого развития. Она также обратила внимание на то, что Беларусь занимает 23-е место в глобальном Индексе по устойчивому развитию.
Иоанна Казана-Вишневецкий подчеркнула: хотя Беларусь демонстрирует хорошие показатели в различных социальных сферах, важна и международная техническая помощь, в том числе со стороны Евросоюза.-0-