Беларусь и Польша заинтересованы во взаимном увеличении турпотоков

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша заинтересованы во взаимном увеличении туристических потоков. Речь об этом шла сегодня в Бресте на заседании двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между заседаниями рабочей группы был трехлетний перерыв, поэтому сегодня у нас своеобразный прорыв, - сказал заместитель министра спорта и туризма Беларуси, сопредседатель рабочей группы Михаил Портной. - У нас много общих тем, есть совместные туристические объекты, такие как Беловежская пуща и Августовский канал. Обеим странам выгодно, чтобы турпотоки увеличивались в обоих направлениях".

В 2016-2018 годах число организованных туристов из Польши в Беларусь увеличилось в шесть раз, значительно растет число индивидуальных путешественников. В январе-сентябре 2019-го в Беларуси побывали 370,9 тыс. туристов из соседней страны. Это на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы являемся ближайшими соседями и стремимся к тому, чтобы наши страны были привлекательны для деловых людей и обычных туристов, чтобы польские туристы узнали больше о Беларуси, а белорусские - о Польше. Нужно активнее рекламировать наши достопримечательности. Будем работать в этом направлении", - сказал заместитель министра развития Польши, сопредседатель рабочей группы Роберт Криштоф Новицкий.

Стороны договорились разработать и реализовать комплекс маркетинговых мер, которые будут способствовать дальнейшему увеличению взаимного турпотока. Для укрепления сотрудничества решено организовывать информационные туры туроператоров и представителей СМИ, проводить презентации и другие совместные мероприятия, особое внимание уделив западным регионам Польши и восточным областям Беларуси.

Следующее заседание рабочей группы планируется провести в Польше в 2020 году.-0-