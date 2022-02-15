15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия активизируют согласование проектов международных договоров в правовой сфере. Такое решение принято на 17-м заседании объединенной коллегии министерств юстиции государств - участников Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

В заседании приняли участие министры юстиции Беларуси и России Сергей Хоменко и Константин Чуйченко.

Стороны обсудили современные тенденции развития нотариата, совершенствование нормотворчества, роль министерств юстиции в реализации Договора о создании Союзного государства.

"В ходе заседания принято решение об активизации работы по согласованию проектов международных договоров между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в правовой сфере, унификации гражданского законодательства в рамках Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

В завершение встречи стороны договорились о наращивании взаимодействия в различных форматах по направлениям деятельности правовых ведомств.-0-