ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 20 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:53 Стали известны призеры первого дня чемпионата Беларуси по фехтованию Спорт
22:28 ФОТОФАКТ: Сбор урожая клюквы в ОАО "Полесские журавины" Регионы
21:54 Вегетация озимых культур замедлилась из-за похолодания - Белгидромет Экономика
21:51 Футболисты "Зенита" проиграли "Брюгге" в матче Лиги чемпионов Спорт
21:48 Беларусь и Россия добились прогресса по вопросу об отмене роуминга - Рапота Общество
21:42 ГПК рассказал о правилах транзита через Беларусь без справок и самоизоляции Общество
21:35 Мини-ярмарки вакансий для студентов пройдут в Минске с 21 октября по 4 ноября Регионы
21:26 Гордейчук признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
21:23 Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Металлург" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21:11 МТЗ и Приморский край сформируют план поставок техники на три года Экономика
20:53 Следующие президентские и парламентские выборы в Сербии пройдут не позднее 3 апреля 2022 года В мире
20:42 Словенец Примож Роглич победил на первом этапе "Вуэльты Испании - 2020" Спорт
20:28 Льготы и преференции по аренде по указу "О поддержке экономики" составили Br30,8 млн Экономика
20:15 Хоккеисты минской "Юности" победили "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси Спорт
20:01 В Минске легковушка сбила 13-летнего велосипедиста Происшествия
19:47 Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19 Общество
19:40 В Ветковском районе опрокинулась лодка - утонул рыбак Происшествия
19:30 Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой Президент
19:17 Условия реализации инвестпроекта по строительству комплекса "Минск-Мир" усовершенствуют Президент
19:12 Два матча волейболисток "Минчанки" в российской суперлиге перенесены Спорт
18:58 В Беларуси с помощью МБРР реализуют проект по модернизации высшего образования Президент
18:49 Cловенский велосипедист Ян Тратник выиграл 16-й этап "Джиро д'Италия-2020" Спорт
18:41 Лукашенко заступился за оппозиционную активистку Нину Багинскую Президент
18:27 Минюст США подал антимонопольный иск против Google В мире
18:19 В Гродно во время протеста школьник бросал камни в ОМОН: возбуждено уголовное дело Происшествия
18:16 Экспериментальное дорожное покрытие по ул.Я.Коласа в Минске усовершенствовали Регионы
18:15 Кыргызстан в Совете ЕЭК будет представлять Новиков Экономика
18:09 В борьбе с пандемией нельзя прибегать к стратегии локдауна - премьер Италии В мире
18:07 ЕЭК обнулила ввозную пошлину на высушенные кокосовые орехи Экономика
18:01 Рачков: сегодня недостаточно быть квалифицированным специалистом, важно быть преданным своей стране Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 октября 2020, 21:48

Беларусь и Россия добились прогресса по вопросу об отмене роуминга - Рапота

Фото из архива
Фото из архива

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия добились прогресса по вопросу об отмене роуминга, система сниженных тарифов мобильной связи заработает в тестовом режиме с 1 ноября. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

"По роумингу отмечен был явный прогресс. С 1 ноября страны переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: достаточно сказать, с 30 центов до 1,5", - сказал Григорий Рапота.

По его словам, планируется посмотреть, как это будет работать, а затем дальше развивать эту тему в направлении отмены роуминга. "Насколько это будет возможно, потому что там всем операторам надо просчитать свои издержки, которые связаны с этим, формы компенсации этих издержек и так далее. Но уже прогресс есть, и тут мы должны сказать спасибо нашим министрам связи, которые вообще достаточно продуктивно, эффективно над этим работают", - отметил госсекретарь.

Беларусь и Россия с 2017 года работают над отменой роуминга на территории Союзного государства. В декабре 2019 года была утверждена соответствующая дорожная карта.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
заседания Рапота связь Союзное государство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива ГПК рассказал о правилах транзита через Беларусь без справок и самоизоляции
Фото из архива Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
Сергей Рачков. Фото из архива Рачков: сегодня недостаточно быть квалифицированным специалистом, важно быть преданным своей стране
Андрей Швед. Фото из архива Генпрокурор Беларуси принял участие в заседании генпрокуроров государств - членов ШОС
Виктор Лискович. Фото Совета Республики Лискович: для решения вопросов граждан необходимо выстраивать диалог, основанный на взаимопонимании
Батыр Бердыклычев. Фото из архива ВОЗ: Беларусь справляется с главной задачей в связи с COVID-19 - оказать медпомощь всем нуждающимся
Главное
Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений Лукашенко: время требует верных и преданных государству людей, чтобы страну не порвали на куски
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Головченко: в 2021 году ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестцикла
Квартиры с видом на парк в центре столицы! Два новых готовых дома в комплексе "Парк Челюскинцев"!
Топ-новости
"Вопрос не во мне" - Лукашенко подтвердил, что не держится за власть посиневшими руками
Лукашенко: пока я Президент, решать в Беларуси будет только народ
ВОЗ: Беларусь справляется с главной задачей в связи с COVID-19 - оказать медпомощь всем нуждающимся
Доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7% - Минэкономики
Экспериментальное дорожное покрытие по ул.Я.Коласа в Минске усовершенствовали
Беларусь и Россия добились прогресса по вопросу об отмене роуминга - Рапота
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Сразу два новых дома в комплексе Minsk World – квартиры в рассрочку, кредит и по лучшему курсу!
Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
Минобороны: рассылаемое от имени военного ведомства сообщение о явке в военкомат - фейк
Генпрокурор Беларуси принял участие в заседании генпрокуроров государств - членов ШОС
Рачков: сегодня недостаточно быть квалифицированным специалистом, важно быть преданным своей стране
Митрополит Вениамин: творить добро - в этом и есть залог существования общества
Минимум контактов, маски и воздухоочистители - как работники "Белвеста" защищаются от COVID-19
Лискович: для решения вопросов граждан необходимо выстраивать диалог, основанный на взаимопонимании
Депутат: диалоговые площадки - та открытая платформа, где можно услышать друг друга
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.