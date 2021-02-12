Беларусь и Россия должны быть только вместе - гость ВНС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 12 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:59 БМЗ укрепит собственную исследовательскую базу новым оборудованием Регионы
13:55 Лукашенко: наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем Президент
13:55 Евросоюз утвердил Фонд восстановления экономики после пандемии В мире
13:53 Лукашенко: я абсолютно мирный человек, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать Президент
13:52 Лукашенко: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами Президент
13:49 Лукашенко: говоря о возможных преобразованиях, нужно, безусловно, исходить из национальных интересов Президент
13:45 Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое Общество
13:45 Важно сохранить мир и единство для будущих поколений - Сидорова Общество
13:44 Лукашенко: мы должны сплотиться, у нас не один лидер в стране Президент
13:38 Сегодня на первый план выходит воспитательный потенциал школы - учитель белорусского языка Регионы
13:37 Кибербезопасность и защита персональных данных - сенатор анонсировал изменения в законодательстве Общество
13:33 Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов Президент
13:32 Мария Сашурина выиграла спринт в финале республиканских соревнований "Снежный снайпер" Спорт
13:29 Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания Общество
13:26 Гайдукевич: нас всех объединяет одно - мы никогда не предадим свою страну Общество
13:21 Инвестиции в "Великий камень" за время реализации проекта составили $650 млн - Ярошенко Экономика
13:21 Делегат ВНС выступил с инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси Общество
13:19 Молодежь должна научиться строить партнерские взаимоотношения с властью - участник ВНС Общество
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964 Общество
13:14 Белорусский рубль на торгах 12 февраля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:10 Беларусь и Китай на фоне общего снижения мировой экономики сохранили свою динамику - эксперт Политика
13:04 В Гродно двух ранее судимых мужчин проверяют на причастность к серии краж Происшествия
13:03 Делегат ВНС: достойные условия труда и отдыха помогут закрепиться молодежи на селе Регионы
12:55 Разыскивается 17-летний парень из Несвижского района Происшествия
12:53 Романов: диалоговые площадки - один из перспективных способов реализации демократии участия Регионы
12:52 БИСИ: обеспечение национальной безопасности - главный критерий эффективности власти Общество
12:50 Делегат ВНС: первое рабочее место и жилье - основа для закрепления кадров Регионы
12:46 Определились первые призеры финала республиканских соревнований "Снежный снайпер" Спорт
12:45 Делегат ВНС предложил финансировать партии из бюджета и давать гранты гражданскому обществу Общество
12:38 Конституционный суд поддерживает инициативу о придании ВНС статуса конституционного органа Общество
Все новости
Все новости
Общество
12 февраля 2021, 12:30

Беларусь и Россия должны быть только вместе - гость ВНС

Сергей Бондаренко
Сергей Бондаренко
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
Лукашенко: наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем
Лукашенко: я абсолютно мирный человек, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия должны быть только вместе, поддерживая друг друга, как это делают близкие родственники. Уверенность в этом выразил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, председатель Региональной общественной организации "Национально-культурная автономия "Белорусы Югры" Сергей Бондаренко, который участвовал в работе VI Всебелорусского народного собрания.

Сергей Бондаренко подчеркнул исторически сложившуюся общность двух народов и стран: "Традиции, культура, духовность, язык, наука, поражения и победы у нас общие. Эта общая многовековая история скрепляет наши народы и территории на ментальном уровне".

При этом он выразил мнение, что Беларусь по-настоящему верный и надежный союзник России на постсоветском пространстве. "Между нашими государствами нет границ. Что касается каких-либо возникающих противоречий, то они разрешаются в рамках институтов Союзного государства", - заметил он.

Сергей Бондаренко отметил: проблемы, связанные с санкциями Запада, пандемия COVID-19 коснулись обеих стран, но при любых условиях Беларусь и Россия тесно сотрудничают, помогая друг другу.

Российский гость, который является уроженцем Беларуси, не понаслышке знает о том, как здесь живут люди. "Большая часть социально уязвимых категорий: старики, многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды - находится под пристальным вниманием социальных служб и государства. Говорю об этом с уверенностью и знанием дела. Моя мама, гражданка России с видом на жительство в Беларуси, с 1999 года пользуется услугами здравоохранения наравне со всеми, и на нее распространяются все имеющиеся социальные льготы", - сказал Сергей Бондаренко.

Он также сказал о сильной социальной поддержке материнства и детства в Беларуси, при этом обратив внимание на многие преимущества. К примеру, оплачиваемый трехлетний декретный отпуск, качество питания для белорусских детей, сохраняемые рабочие места для матерей, которые находятся в декретном.

Российский гость также высоко оценил белорусскую медицину: "Беларусь входит в число стран-лидеров по числу трансплантаций печени, сердца, легких, поджелудочной железы на 1 млн человек. Разве это не достижения руководства страны? Уникальные операции по трансплантации костного мозга при тяжелых заболеваниях крови. Радиационная медицина и лечение онкологических заболеваний - разве это не доказательство заботы о здоровье граждан?"

Сергей Бондаренко позитивно оценил те перемены, которые происходят в Беларуси в различных областях развития государства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения Россия форумы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Вячеслав Данилович. Фото из архива Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое
Важно сохранить мир и единство для будущих поколений - Сидорова
Сергей Сивец. Фото из архива Кибербезопасность и защита персональных данных - сенатор анонсировал изменения в законодательстве
Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания
На VI Всебелорусском народном собрании Гайдукевич: нас всех объединяет одно - мы никогда не предадим свою страну
Делегат ВНС выступил с инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси
Главное
Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов
Головченко оценивает необходимые инвестиции в этой пятилетке в Br200 млрд
Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания
Второй день ВНС. Выступления участников и гостей форума – главное
Топ-новости
Лукашенко - частному бизнесу: нужны инициативные люди, но они должны работать в интересах государства, а не на его разрушение
Лукашенко: наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем
ВНС оправдывает озвученные в преддверии форума ожидания - Кунцевич
Западные политики громко говорят о правах людей и сами их нарушают - Орда
Макей: важно найти адекватный ответ на вызовы и угрозы, которые появляются перед нами
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964
Конкурентная политика, налоги и пенсии - глава союза предпринимателей озвучила на ВНС предложения бизнеса
МАРТ о задачах на пятилетку: инфляция не выше 5%, основной акцент - на социально значимые товары
Беларусь и Россия должны быть только вместе - гость ВНС
КГК рекомендует аптекам снизить цены на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний
Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах будет подписано 15 февраля
Завораживающие игры Greentube, ReelNRG и Pragmatic – в онлайн-казино Parimatch
Белорусский рубль на торгах 12 февраля ослаб к трем основным валютам
Европейский комфорт для белорусов! Квартиры в новостройке "Таллин" в Minsk World – от 2600 рублей за метр!
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.