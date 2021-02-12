Беларусь и Россия должны быть только вместе - гость ВНС

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия должны быть только вместе, поддерживая друг друга, как это делают близкие родственники. Уверенность в этом выразил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, председатель Региональной общественной организации "Национально-культурная автономия "Белорусы Югры" Сергей Бондаренко, который участвовал в работе VI Всебелорусского народного собрания.

Сергей Бондаренко подчеркнул исторически сложившуюся общность двух народов и стран: "Традиции, культура, духовность, язык, наука, поражения и победы у нас общие. Эта общая многовековая история скрепляет наши народы и территории на ментальном уровне".

При этом он выразил мнение, что Беларусь по-настоящему верный и надежный союзник России на постсоветском пространстве. "Между нашими государствами нет границ. Что касается каких-либо возникающих противоречий, то они разрешаются в рамках институтов Союзного государства", - заметил он.

Сергей Бондаренко отметил: проблемы, связанные с санкциями Запада, пандемия COVID-19 коснулись обеих стран, но при любых условиях Беларусь и Россия тесно сотрудничают, помогая друг другу.

Российский гость, который является уроженцем Беларуси, не понаслышке знает о том, как здесь живут люди. "Большая часть социально уязвимых категорий: старики, многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды - находится под пристальным вниманием социальных служб и государства. Говорю об этом с уверенностью и знанием дела. Моя мама, гражданка России с видом на жительство в Беларуси, с 1999 года пользуется услугами здравоохранения наравне со всеми, и на нее распространяются все имеющиеся социальные льготы", - сказал Сергей Бондаренко.

Он также сказал о сильной социальной поддержке материнства и детства в Беларуси, при этом обратив внимание на многие преимущества. К примеру, оплачиваемый трехлетний декретный отпуск, качество питания для белорусских детей, сохраняемые рабочие места для матерей, которые находятся в декретном.

Российский гость также высоко оценил белорусскую медицину: "Беларусь входит в число стран-лидеров по числу трансплантаций печени, сердца, легких, поджелудочной железы на 1 млн человек. Разве это не достижения руководства страны? Уникальные операции по трансплантации костного мозга при тяжелых заболеваниях крови. Радиационная медицина и лечение онкологических заболеваний - разве это не доказательство заботы о здоровье граждан?"

Сергей Бондаренко позитивно оценил те перемены, которые происходят в Беларуси в различных областях развития государства.-0-