Беларусь и Россия готовы к взаимодействию в борьбе с санкционной агрессией - Петровский

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия готовы к взаимодействию в борьбе с санкционной агрессией. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА по итогам "Большого разговора с Президентом" поделился политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Видно, что руководство Беларуси и России имеет близкое видение международной ситуации. Страны готовы к взаимодействию в борьбе с санкционной агрессией. Более того, понятно, что те прошлогодние события, последствия которых мы видим сейчас на белорусском направлении, имеют целью не столько Беларусь, сколько влияние на общественно-политическую ситуацию в России. Особенно сейчас, в преддверии выборов в Думу и президентских выборов 2024 года. Это, в принципе, подтверждают и сами российские эксперты, - сказал Петр Петровский. - Поэтому события, которые имели место быть, сплотили две страны. Сегодня Беларусь фактически выступает с Россией одним фронтом, несмотря на сложность российского, можно так сказать, политического ландшафта. Это было видно в том числе и по риторике западных СМИ, которые повторяли одни и те же вопросы, одни и те же угрозы. В принципе, видно, что главная их задача - геополитическая борьба, где Беларусь для них выступает инструментом ослабления России".

Эксперт подчеркнул, что во время "Большого разговора с Президентом" западные СМИ выставили себя не в лучшем свете и были не единожды уличены в фейках. "По 3-4 фейка в одном вопросе говорит о низком уровне осведомленности этих журналистов, их ангажированности и желании просто озвучить заготовленные темники, а не провести качественный и плодотворный диалог", - заключил он.-0-