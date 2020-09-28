Беларусь и Россия намерены усилить роль патриотического воспитания в обществе - ученый

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены усилить роль патриотического воспитания в обществе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза перед заседанием секции "Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне - основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности" на полях VII Форума регионов Беларуси и России.

"На секции будут представлены доклады на тему событий Великой Отечественной и Второй мировой войн, исторической политики и образования. То, что мы будем работать в онлайн-режиме, не повлияет на принятие резолюции. Мы выработаем пути движения вперед в направлении усиления роли гуманитарных дисциплин в обществе Беларуси и России, патриотического воспитания", - сказал Вадим Лакиза.

Ученый отметил важность активного вовлечения молодежи в сохранение народной памяти о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что формирование исторического мировоззрения, гуманитарная безопасность и память о войне - основа гражданско-патриотического воспитания.

В НАН Беларуси организована выставка к VII Форуму регионов Беларуси и России. Посредством архивных документальных материалов, фотографий, книг и исторических артефактов показан героический и победоносный путь народа в Великой Отечественной войне, представлены инициативы по увековечению памяти о событиях и героях войны для гражданско-патриотического воспитания поколений. Подготовлена выставка документов Национального архива Беларуси и экспозиция Национального исторического музея. Институт истории НАН представил артефакты, найденные в ходе исследования территории мемориального комплекса "Благовщина". Работает также выставка литературы, посвященной Великой Отечественной войны.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.-0-