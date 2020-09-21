Беларусь и Россия обсудили готовность ко второму этапу учения "Славянское братство - 2020"

Во время учения "Славянское братство"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларусь прибыла российская военная делегация во главе с командующим Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником Андреем Сердюковым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Цель визита - участие во втором этапе совместного белорусско-российского оперативно-тактического учения "Славянское братство - 2020".

В рамках визита состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Александра Вольфовича с делегацией. Стороны обсудили ход первого этапа учения, а также готовность привлекаемых сил и средств ко второму этапу.-0-