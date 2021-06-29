Беларусь и Россия принимают меры по минимизации современных вызовов и угроз - Вольфович

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия принимают меры по минимизации современных вызовов и угроз. Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сегодня на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, передает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусско-российские консультации по линии советов безопасности состоялись в Минске