Беларусь и Россия принимают меры по минимизации современных вызовов и угроз - Вольфович

Николай Патрушев и Александр Вольфович
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия принимают меры по минимизации современных вызовов и угроз. Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сегодня на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, передает корреспондент БЕЛТА.
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