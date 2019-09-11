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11 сентября 2019, 17:08

Беларусь и Россия провели межмидовские консультации по культурно-гуманитарному сотрудничеству

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусско-российские межмидовские консультации по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества и совместной работы по продвижению общего культурного наследия за рубежом состоялись в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Стороны рассмотрели ход выполнения единого плана мероприятий по противодействию фальсификации исторических фактов, в том числе проведения совместных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, 80-летию начала Второй мировой войны; мероприятия по празднованию 75-й годовщины Великой Победы в 2020 году, - отметили в пресс-службе. - Обсуждены также вопросы проведения перекрестных дней культуры России и Беларуси, деятельности общественных объединений соотечественников в третьих странах по популяризации общего культурного наследия славянских государств!"

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель начальника Главного управления многосторонней дипломатии, начальник управления глобальной политики и гуманитарного сотрудничества МИД Александр Опимах, российскую - заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Михаил Брюханов.-0-

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