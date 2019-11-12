12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия заинтересованы активизировать взаимодействие в области онкологии, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас очень интересуют направление онкологии. Мы говорим о том, что нам здесь необходимо сотрудничать, переходя к персонифицированному подходу. Это касается современных онковакцин, онколитических вирусов и клеточных технологий", - рассказала Вероника Скворцова.

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