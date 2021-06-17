Беларусь и Россия заинтересованы укреплять прямые контакты между учреждениями образования - Карпенко

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось пятое заседание Совета делового сотрудничества между правительством Беларуси и правительством Новосибирской области России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В приветственном слове министр образования Игорь Карпенко поблагодарил участников заседания за откровенный и конструктивный диалог, направленный на развитие двустороннего взаимодействия. "Мы придаем приоритетное значение вопросам дальнейшего углубления регионального сотрудничества между Беларусью и Россией в образовательной сфере и рассматриваем укрепление прямых контактов между учреждениями образования Беларуси и образовательными организациями России в качестве одного из основных элементов такого взаимодействия", - сказал он.

Министр сообщил, что за период действия соглашения между правительством Беларуси и администрацией Новосибирской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между университетами подписано 28 прямых договоров о сотрудничестве. В рамках этих договоров реализуются научные проекты, осуществляется обмен опытом и проводятся совместные мероприятия.

Сегодня подписаны еще 11 договоров и соглашений. "Необходимо, чтобы все документы работали с полной отдачей на благо наших государств", - пожелал Игорь Карпенко.

Среди предложений белорусской делегации - продолжить хорошо зарекомендовавшую себя практику обмена студентами, магистрантами, аспирантами и активизировать приглашение ведущих ученых в рамках программы "Приглашенный профессор". В условиях цифровизации общества возникла необходимость развивать новые форматы обучения и научную деятельность. Перспективным видится разработка совместной программы между факультетом цифровой экономики Белорусского государственного экономического университета и факультетом информационных технологий Новосибирского государственного университета. Готов к дальнейшему сотрудничеству с новосибирскими коллегами и Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" по реализации белорусско-российского проекта по выпуску изделий медицинского назначения для кардиохирургии.

Ряд белорусских университетов включены в реализацию проекта "Университет 3.0" - триединство науки, образования и технологических инноваций. Площадкой для его реализации служат технопарки, межотраслевые лаборатории, центры трансфера технологий, которые созданы при учреждениях высшего образования. В связи с этим предлагается обменяться двусторонним опытом по коммерциализации научных исследований и созданию такого рода инновационных кластеров.

Важное значение в системе образования отводится проектам в сфере воспитания, молодежной политики, поддержке молодежных инициатив. "Система образования - не бизнес-среда, а институт социализации молодых людей, обеспечивающий как обучение, так и воспитание личности. Молодежь должна быть вовлечена во все процессы жизнедеятельности через возможности временной трудовой занятости, студотрядовского и волонтерского движения", - считает министр. Отсюда и предложение - реализовать совместный волонтерский онлайн-проект. Со стороны Беларуси организаторами выступят Республиканский волонтерский центр и Белорусский республиканский союз молодежи. БГУ готов к реализации новых проектов в сфере студотрядовского движения с Новосибирским региональным штабом студенческих отрядов.

Особое внимание уделено деятельности Международного российско-белорусского центра межрегионального сотрудничества в области образования, науки и культуры, учредителями которого выступили Новосибирский государственный технический университет, Белорусско-российский университет, Новосибирский центр белорусской культуры, Социально-культурное ОО "Наследие". Игорь Карпенко добавил, что реализованный в прошлом году проект - межнациональный культурный онлайн-диалог "Россия и Беларусь - 2020" - стал важной образовательной и культурной площадкой, направленной на поддержку и укрепление Союзного государства и общего исторического наследия двух народов.

"Полагаю необходимым активизировать работу центра по продвижению идей Союзного государства, патриотического воспитания, привлечению молодежи к выработке гражданских инициатив, направленных на поддержку и укрепление государственности", - предложил министр.

Белорусская делегация также приняла участие в церемонии возложения венка к монументу Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны. Программа пребывания белорусской делегации включает и презентацию специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, посещение технопарка Новосибирского Академгородка.-0-