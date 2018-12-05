Беларусь и Турция проведут конкурс совместных инновационных проектов

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство промышленности и технологий Турции проведут в первом квартале 2019 года конкурс совместных инновационных проектов. Подготовку конкурса обсудили председатель ГКНТ Александр Шумилин и посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Заявки по приоритетным направлениям сотрудничества в сфере нано- и биотехнологий, фармации, медицинских технологий, космических исследований, суперкомпьютеров будут рассматриваться Белорусским инновационным фондом и Советом по научно-техническим исследованиям Турции.

Стороны договорились также активизировать двустороннее сотрудничество по линии субъектов инновационной структуры, в частности между технологическими парками Беларуси и турецкими научными парками.

Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий между правительствами Беларуси и Турции подписано в 2016 году (вступило в силу 8 июня 2017 года). В 2017 году подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным центром интеллектуальной собственности Беларуси и Турецким агентством по патентам и товарным знаком и меморандум о сотрудничестве между Белорусским инновационным фондом и Советом научно-технических исследований Турции. Первое заседание совместной белорусско-турецкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий состоялось 5 ноября 2018 года.-0-