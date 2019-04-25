Беларусь и Украина обсудили подготовку к II Форуму регионов в Житомире

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества состоялось 25 апреля в Житомире. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.
В состав белорусской делегации вошли представители Министерства иностранных дел, областей и Минска, пограничных и таможенных служб, Белорусской торгово-промышленной палаты, общественных структур. От украинской стороны в работе группы принимали участие руководители Киевской, Житомирской, Черниговской, Ровненской, Львовской и Волынской областей, представители МИД, Минрегиона, Мининфраструктуры, пограничных и таможенных служб, ТПП, негосударственных организаций.
"На встрече обсуждена подготовка к II Форуму регионов двух стран, который по предложению украинских партнеров пройдет в начале октября в Житомире. Посещены предлагаемые украинской стороной места проведения мероприятий форума", - рассказали в посольстве.
Предметная дискуссия состоялась и по вопросам функционирования пунктов пропуска на белорусско-украинской границе.
Представители областей и торгово-промышленных палат высказали предложения по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества с выходом на подписание конкретных договоренностей во время форума.
Между регионами Беларуси и Украины заключено более 110 соглашений и договоров о партнерстве и сотрудничестве. Между торгово-промышленными палатами и их отделениями - около 100.-0-
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