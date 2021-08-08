Беларусь и Украину планировали однозначно сделать членами НАТО - Макей

Владимир Макей. Фото из архива
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украину планировали однозначно сделать членами НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.
"Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом", - сказал Владимир Макей.-0-