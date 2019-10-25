25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды. Такая договоренность достигнута на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с председателем Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды Бахромом Кучкаровым во время международной конференции высокого уровня под эгидой ООН "Приаралье - зона экологических инноваций и технологий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Стороны подтвердили приверженность обязательствам, взятым на себя по итогам подписания соглашения между ведомствами о сотрудничестве. Предлагается развивать взаимодействие по нескольким направлениям, в числе которых совершенствование государственного контроля и надзора в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, экономического регулирования и экономических инструментов охраны окружающей среды, сохранение биологического разнообразия, адаптация к последствиям изменения климата, а также развитие альтернативных источников энергии и комплексное управление отходами. "Минприроды в настоящее время рассматривает предложенный узбекской стороной проект дорожной карты по реализации данного соглашения", - отметили в пресс-службе.

Андрей Худык также выступил с докладом на конференции высокого уровня. Форум призван придать новый импульс привлечению инвестиций и усилению регионального сотрудничества в реализации инновационных решений, направленных на улучшение условий жизни населения и состояния окружающей среды зоны Приаралья. Министр подтвердил, что Беларусь поддерживает усилия Узбекистана по созданию зоны экологических инноваций и технологий в Приаралье. "Мы разделяем понимание важности этой задачи и надеемся на ее успешное решение, поскольку полученный опыт в дальнейшем можно будет успешно использовать в других странах. Эта задача имеет глобальный характер и затрагивает всю нашу планету, поэтому, уверен, международное сообщество поддержит эту благородную акцию по спасению Арала на благо нашей планеты", - заявил он.

Министр подчеркнул, что изменение климата затронуло и Беларусь. За последние годы формируется устойчивая тенденция, когда в течение длительного периода в летнее время происходит резкое снижение уровней воды, что ведет к значительному ухудшению экологического состояния водных экосистем. "Регулярное снижение в летнее время речных уровней, количества осадков ведут к понижению уровня грунтовых вод на значительных территориях, в первую очередь в южной части страны. Это ставит на повестку дня вопрос о поддержании уровня водного баланса в почвах и, возможно, о введении орошаемого земледелия для этих территорий. В этом плане в Беларуси будет полезным использование опыта Узбекистана в данной области для повышения эффективности использования водных ресурсов и уменьшения негативных экологических последствий", - сказал Андрей Худык.

Беларусь уделяет особое внимание и трансграничному водному сотрудничеству. Страна в 2003 году присоединилась к Конвенции по охране и рациональному использованию трансграничных водотоков и международных озер и на ее основе проводит согласованную с соседними государствами водную политику. Заключены и реализуются соглашения по охране и использованию трансграничных вод с Россией и Украиной. Подготовлены проекты соглашений по охране и использованию трансграничных вод с Польшей и Латвией, ожидается их подписание в ближайшей перспективе. В Беларуси накоплен опыт строительства и эксплуатации низконапорных гидроэлектростанций на крупных реках, а также реабилитации выработанных торфяников. "Мы готовы к сотрудничеству с Узбекистаном в данных направлениях и надеемся, что внесем свою лепту в дело возрождения Приаралья", - резюмировал министр.-0-