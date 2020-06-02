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Общество
02 июня 2020, 20:26

Беларусь и Венгрия обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма

Фото Министерства спорта и туризма
Фото Министерства спорта и туризма

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия обсудили проблемы развития сотрудничества в сфере туризма во время пандемии, а также перспективы восстановления туристических потоков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Общение специалистов состоялось в формате видеоконференции. Белорусскую сторону во время переговоров возглавила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, венгерскую - директор по международному сотрудничеству Агентства по туризму при правительстве Фружина Закариас.

Участники переговоров обменялись информацией о развитии туризма в своих странах в первом квартале 2020 года. "Выяснилось, что проблемы во многом схожие: значительное снижение туристических прибытий, падение экспорта, неопределенность по срокам выхода из кризиса", - отметили в пресс-службе.

Венгерская сторона отметила, что с начала апреля пассажиропоток Международного аэропорта имени Ференца Листа снизился на 99,5%. Одно из крупнейших туристических агентств страны "Робинсон Турс", которое в течение 25 лет работало на российском направлении, вынужденно ликвидировало свою деятельность. Большинство туристических компаний закрыто с середины марта.

Фото Министерства спорта и туризма
Фото Министерства спорта и туризма

В апреле Еврокомиссия направила странам - участницам ЕС рекомендации по открытию границ и возобновлению путешествий. Однако, как отметили представители Венгрии, каждая страна самостоятельно принимает решение о дате открытия границ.

К примеру, Венгрия после 15 июня планирует возобновить туристический обмен со странами-соседями, а также странами, в которых эпидемиологическая обстановка схожа с венгерской (по состоянию на 2 июня в Венгрии официально зарегистрирован 3 921 случай заражения COVID-19, 532 человека умерли).

Венгерская сторона также отметила, что Агентство по туризму изменило подходы по работе с потребителями, сместив акценты в сторону онлайн-общения, а также на рекламу внутреннего туризма. В частности, больше внимание уделяется размещению таргетированной рекламы в социальных сетях.

Также венгерское Агентство по туризму поделилось опытом разработки свода рекомендаций Covid Handbook, составленного с участием Национального центра общественного здравоохранения. В справочнике собраны практические советы участникам туристического бизнеса по работе в условиях пандемии и постепенного выхода из кризиса. Венгерская сторона полагает, что данное руководство поможет руководителям гостиниц и туристических компаний приспособиться к текущей ситуации и обеспечить безопасность гостей и работников сферы услуг.

Участники дискуссии с белорусской стороны рассказали о ситуации с туризмом в стране и предпринимаемых шагах по минимизации последствий пандемии.-0-

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