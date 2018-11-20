Беларусь и Вьетнам согласовали план военно-технического сотрудничества на 2019 год

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный военно-промышленный комитет Беларуси и Министерство национальной обороны Вьетнама согласовали план совместных мероприятий военно-технического сотрудничества на 2019 год, сообщил БЕЛТА представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.
Согласование прошло во время семнадцатого заседания смешанной белорусско-вьетнамской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Минске 17-20 ноября. Белорусскую делегацию возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, вьетнамскую - заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Бе Суан Чыонг.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в военно-технической сфере, обсудили результаты выполнения договоренностей, достигнутых в ходе шестнадцатого заседания комиссии и при реализации плана совместных мероприятий военно-технического сотрудничества на 2018 год.-0-
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