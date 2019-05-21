Беларусь является примером добрых взаимоотношений различных религий - посол Ватикана

21 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Беларусь является примером добрых взаимоотношений различных религий. Такое мнение высказал сегодня во время встречи с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем апостольский нунций в Беларуси Габор Пинтер, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Габора Пинтера, католическая церковь, как и белорусское государство, старается видеть в каждом гражданине прежде всего человека, поддержать его на пути духовного развития. В Беларуси мирно уживаются различные конфессии. Они находят взаимопонимание с местными органами власти и сотрудничают в решении различных вопросов. "В этом плане Беларусь может являться примером для многих других стран, - отметил посол Ватикана в Беларуси. - Подтверждением этого является важный творческий проект - фестиваль духовной музыки "Магутны Божа", который проходит в эти дни в областном центре и объединяет представителей разных религий на одной площадке".

Габор Пинтер обратил внимание губернатора, что у католической церкви нет недопонимания в сотрудничестве с местными органами власти. По всем, в том числе проблемным, вопросам ведется конструктивный и продуктивный диалог.

Стороны обсудили вопросы, касающихся привлечения зарубежных священников для служения в католических храмах региона, а также инвестиций на ремонт и восстановление этих храмов. В числе затронутых тем были вопросы возможности передачи костелов Успения Девы Марии и Святого Станислава в Могилеве и Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске в собственность католических приходов.-0-