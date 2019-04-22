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Беларусь может рассчитывать на помощь ООН в здравоохранении и охране окружающей среды - Казана-Вишневецкий

Общество 22.04.2019 | 18:52
Иоанна Казана-Вишневецкий. Фото из архива
Иоанна Казана-Вишневецкий. Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может рассчитывать на помощь ООН в проектах по здравоохранению и охране окружающей среды. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.

"В перспективе мы будем заниматься вопросами гендерного равенства, противодействия домашнему насилию. Уделим внимание и вопросам здравоохранения, - сказала Иоанна Казана-Вишневецкий. - Также планируется развивать проекты в сфере климата и охраны окружающей среды. Беларусь смогла сохранить болота, и это уникальный опыт в масштабах мира, мы поможем передать его другим странам. Эти направления - примеры того, в каких областях Беларусь может рассчитывать на помощь со стороны ООН".

Помимо проектов, ориентированных на всю страну, ООН активно работает на уровне небольших городов. По мнению постоянного координатора ООН в Беларуси, регионы заинтересованы в том, чтобы подключаться к инициативам, называть свои приоритеты и точки роста. "ЕС, ООН и ПРООН реализуют большую программу по развитию малого и среднего бизнеса. Благодаря проекту в небольших городах появляются новые возможности для самореализации", - отметила Иоанна Казана-Вишневецкий.

Беларусь является одной из государств - учредителей Организации Объединенных Наций. Офис ООН в Беларуси был создан осенью 1992 года. С тех пор в стране функционируют агентства, фонды и программы ООН, которые совместно работают над удовлетворением потребностей национального развития и улучшением экономических и социальных условий жизни людей в Беларуси.-0-

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Теги
Беларусь, здравоохранение, ООН
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