Беларусь на Всемирных школьных играх представят 26 юных спортсменов

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялись проводы спортивной делегации Беларуси на Всемирные школьные игры до 15 лет, передает корреспондент БЕЛТА.

Всемирные школьные игры пройдут сербском Белграде, где школьники-спортсмены со всего мира с 11 по 19 сентября будут выступать в 14 видах спорта. Нашу страну на играх представят 26 спортсменов, которые будут бороться в четырех видах спорта: легкая атлетика, дзюдо, плавание и таэквондо.

"Беларусь по праву считается страной, в которой спорт развивается, - сегодняшнее мероприятие тому доказательство. Здесь находятся 26 юных спортивных дарований, которые будут представлять нашу страну на Всемирных школьных играх. Ребята, вы уже каждый победитель, победитель над собой, потому что спорт делает человека сильнее, крепче, закаляет не только тело, но и дух. Отбором на игры являются различные республиканские мероприятия, школьные спартакиады. И мы отбираем лучших", - сказал заместитель министра образования Александр Кадлубай.

Замминистра отметил, что в связке с Министерством спорта и туризма, детско-юношескими спортивными школами учителя физической культуры и тренеры в плотном тандеме делают так, чтобы юные спортивные таланты были замечены как можно раньше. "И мне хочется поблагодарить все тех, кто к этому причастен, а также пожелать успехов и удачи ребятам, чтобы белорусский флаг на играх позиционировался не только как флаг команды-участника, но и поднимался как флаг страны-победителя", - подчеркнул он.

"Большое внимание, которое уделяется развитию спорта в нашей стране, призывает нас бороться за медали и с достоинством представить Беларусь на Всемирных школьных играх. Мы приложим все усилия, чтобы оправдать оказанное нам доверие", - добавила капитан белорусской команды Мария Хвост.-0-