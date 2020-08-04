Беларусь - наш дом, который мы обязаны защищать от нападок и вранья - мнение

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - наш дом, который мы обязаны любить и защищать от нападок и вранья. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи Советского района Гомеля, победитель республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" Алексей Зайцев, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Я ровесник Конституции, представитель поколения, которое росло вместе со страной. Беларусь - это наш дом, который мы обязаны любить и защищать от нападок и вранья, от смут и переворотов. Главная цель для нас как для граждан Беларуси: сохраняя - приумножать", - сказал Алексей Зайцев.

Молодой человек подчеркнул: "Я ждал Послание, чтобы узнать главное направление нашей страны, главный вектор ее развития, цели и задачи для каждого из нас как граждан суверенной Беларуси. Мне выпала большая честь лично услышать Послание Президента. С гордостью я слушал об успехах нашей страны, о ее достижениях, к которым мы шли совместными усилиями, в том числе и молодое поколение независимой Беларуси. Хочу отметить, что преодоление трудностей и различных испытаний в очередной раз доказывает величие нашего белорусского народа", - отметил он.

Алексей Зайцев заявил, что наиболее актуальной для него была тема молодежной политики. "Как и наши родители, Беларусь - эта незыблемая ценность. С детства она заботится о нас, учит и воспитывает, каждый день оберегает и делает все возможное, чтобы мы были счастливы. И самое главное, чтобы дети никогда не разрушили свой дом необдуманными поступками, чтобы, не дай Бог, он не превратился в пепелище. Об этом сегодня говорил Президент, и эти слова запали мне в душу", - заключил он.-0-