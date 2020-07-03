Беларусь независимая в фотоподборке БЕЛТА

Мирное небо, спокойная жизнь, стабильность и благополучие - синонимы независимой и процветающей Беларуси. Дорогу к этому нам открыли в 1944 году воины-освободители, предвестники Великой Победы. Поэтому не случайно День Независимости Республики Беларусь мы празднуем 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Какой стала Синеокая за годы суверенной государственности, гордость в глазах ее жителей, счастье на лицах детей - в фотографиях БЕЛТА.
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