Беларусь независимая в фотоподборке БЕЛТА

Мирное небо, спокойная жизнь, стабильность и благополучие - синонимы независимой и процветающей Беларуси. Дорогу к этому нам открыли в 1944 году воины-освободители, предвестники Великой Победы. Поэтому не случайно День Независимости Республики Беларусь мы празднуем 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Какой стала Синеокая за годы суверенной государственности, гордость в глазах ее жителей, счастье на лицах детей - в фотографиях БЕЛТА.

Выпускной бал в витебской гимназии №8

Юным жителям Гродненщины вручили паспорта

Жители Полоцка

Студентка БГСХА помогает отцу на уборке зерновых

Новый комбайн проходит испытания на полях Гомельской области

В Браславском районе чествовали первого комбайнера-двухтысячника

Фестиваль воздушных змеев в Бресте

Национальная библиотека с высоты птичьего полета

На главном конвейере МАЗа в смену собирают до 40 автомобилей

Церемония открытия II Европейских игр

В День Независимости в Витебске

Сбор Батальона белорусских орлят в Минске

Военные подвиги служат примером для молодого поколения

Курган Славы

Площадь Государственного флага Беларуси в Минске - торжественное открытие

Акция Споем гимн вместе под праздничный салют в Минске