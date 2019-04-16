16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве. Самолет с гуманитарным грузом готовится к отправке. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

На восточное побережье Африканского континента 15 марта обрушился циклон "Идай", принесший с собой ливневые дожди и шквалистый ветер порывами до 177 км/ч. В результате удара стихии в ряде регионов Мозамбика и Зимбабве разрушена значительная часть городской и региональной инфраструктуры.

Число жертв циклона "Идай" в Африке увеличилось до 847 человек Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял о более чем 700 погибших в результате циклона. По его данным, последствия стихии затронули около 3 млн человек, большая часть которых живет в Мозамбике.

Правительства пострадавших стран обратились к мировому сообществу и объявили о начале международной кампании по сбору гуманитарной помощи. В Зимбабве объявлено положение национальной катастрофы.

В адрес Беларуси также поступили официальные ноты об оказании гуманитарной помощи и потребностях стран для того, чтобы облегчить бедственное положение жертв циклона. По согласованию с Президентом принято соответствующее постановление Совета Министров Беларуси.

Белорусская сторона включила в состав гуманитарного груза сахар, муку, говяжью тушенку, консервы мясные для детей, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежду и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, кружки и столовые приборы на сумму более Br656 тыс. Доставка груза будет выполнена авиационным транспортом. Сопровождать груз к месту доставки и разгрузки будут работники МЧС.

Жертвами циклона в Мозамбике стали 446 человек, около 65 тыс. обратились за медицинской и гуманитарной помощью в центры по приему пострадавшего населения, более 530 тыс. человек остались без еды, крова, электроэнергии и водоснабжения. В Зимбабве также произошли массовые разрушения деревень, школ, больниц, дорог и мостов, имеются жертвы среди населения. По официальной статистике, в Зимбабве погибли 185 человек, сотни человек числятся пропавшими без вести, 186 раненых, 50 тыс. человек находятся без еды, электроэнергии или водоснабжения.-0-

Фото МЧС