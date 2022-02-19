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19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь передала Кубе гуманитарную помощь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
В церемонии передачи принял участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов.
В перечне помощи - 14 позиций, среди которых лекарственные препараты, мясные консервы и сухое цельное молоко.
Кубинская сторона выразила благодарность Беларуси за поддержку.
Накануне делегация МЧС посетила Главный национальный штаб гражданской обороны Министерства революционных вооруженных сил Кубы и провела встречу с начальником Главного национального штаба генералом дивизии Рамоном Пардо Герра.-0-