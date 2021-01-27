Беларусь планирует принять миссию МАГАТЭ по физзащите ядерных материалов летом этого года

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует принять миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по физической защите ядерных материалов (IPPAS) летом 2021 года. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Александр Докучаев сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"В этом году планируется проведение миссии по физической защите ядерных материалов. Буквально на следующей неделе пройдет подготовительный этап этой миссии. Сама миссия намечена на конец июня - начало июля текущего года. Кроме того, в IV квартале мы ожидаем проведения на нашей территории пост-миссии по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры (IRRS)", - рассказал Александр Докучаев.

По его информации, в 2022 году предполагается пост-миссия по аварийной готовности и реагированию (EPREV).

Представитель Госатомнадзора уточнил, что проведение пост-миссий связано с оценкой того, насколько Беларусь имплементировала предложения и рекомендации, которые были сформулированы по итогам основных миссий. "Как правило, мы все выполняем вовремя, отставаний ни в чем нет. Работа страны оценивается на достаточно высоком уровне", - отметил Александр Докучаев.

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