Беларусь по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами - Андрейченко

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"На реализацию нашей программы межпарламентского сотрудничества значительное влияние оказывает обострение геополитической борьбы, которая развернута в том числе вокруг Беларуси, - сказал Владимир Андрейченко. - Белорусским парламентариям нередко приходится реагировать на недружественные и совершенно безосновательные заявления ряда западных политиков. Тем не менее Беларусь по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Но важно, чтобы они четко понимали - нам не требуется ни признания итогов выборов, ни оценок действий государства по обеспечению правопорядка в стране. Белорусы сами во всем разберутся".

Спикер добавил: "Мы готовы к конструктивному общению, если речь идет не о надуманных проблемах, а о реальных проектах, которые будут работать на благо народов наших стран. Ведь угрозы международной безопасности и тот ущерб, который нанесла мировой экономике пандемия, можно устранить только сообща".

Владимир Андрейченко полагает, что здесь есть еще неиспользованные резервы в деятельности парламентских групп дружбы. -0-