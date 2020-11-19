Андрейченко: нужно вовлечь в общенациональный диалог как можно больше белорусов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно вовлечь в общенациональный диалог как можно больше белорусов, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Осенняя сессия продолжает свою работу. И главной задачей для нас остается последовательная реализация намеченных законодательных планов. В то же время мы не можем оставаться в стороне от решения тех проблем, которыми живет сегодня страна. И безусловным приоритетом здесь является подготовка к предстоящему Всебелорусскому народному собранию. Прежде всего, нам необходимо завершить обобщение предложений, поступивших в Палату представителей, и направить их в республиканский оргкомитет по подготовке форума", - сказал Владимир Андрейченко.

Вместе с тем, по его словам, тот широкий диалог, который ведется в настоящее время на различных дискуссионных платформах с участием парламентариев, должен продолжаться. "Нужно вовлечь в этот процесс как можно больше белорусов, ведь именно таким образом каждый гражданин может сегодня оказать реальное влияние на принятие решений, имеющих принципиальное значение для будущего страны", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул: необходимо выслушать всех участников диалога, независимо от их политических убеждений.

"Организаторы беспорядков активно толкают людей на все более радикальные, необдуманные действия. Их первоначальная ставка была сделана на раскол власти. Жесткое психологическое давление испытали представители многих государственных органов, в том числе и парламентарии. Но когда этот план не сработал, переключились на другие, не менее грязные методы ведения информационной войны, - констатировал он. - Кампания по дискредитации государственных символов привела к гибели человека. Но провокаторам и этого мало. Они уже пытаются втянуть в конфликт верующих и разжечь религиозную рознь".

Спикер добавил: не прекращаются попытки внушить обществу мысль, что белорусская экономика с ее идеей социальной справедливости неэффективна. "Хотя объективная информация говорит о совершенно другом", - заключил он.-0-

Фото Оксаны Манчук

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