Беларусь получит грант более $15 млн на борьбу с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ) выделит Беларуси страновый грант в размере более $15 млн на борьбу с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом в течение 2019-2021 годов. Соответствующее соглашение подписано сегодня на Втором региональном совещании по вопросам расширения доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), передает корреспондент БЕЛТА.

Это уже второй раунд финансирования: в этом году завершается трехлетняя программа поддержки, стартовавшая в 2016 году. Новый гранд в размере $15,84 млн будет реализовываться с 2019 по 2021 год. Государственным страновым получателем гранта является Республиканский научно-практический центр медицинских технологий.

Средства будут направлены на борьбу с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, дополнительно к мероприятиям госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность". В частности, на профилактику ВИЧ среди уязвимых групп, поддержку лечения таких пациентов (закупку препаратов, которые из республиканского бюджета не финансируются), закупку новых лекарственных средств для лечения форм туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью и средств для их своевременной диагностики.

"Это дает возможность нашей стране расширить количество лиц, которым доступно лечение туберкулеза с применением самых современных схем. Надо отметить, что мы выпускаем основную линейку препаратов в Беларуси. Это доступные и недорогие лекарства. Но в мире изобретено еще немало новых препаратов, и грант нам позволит дополнять ими линейку отечественных лекарств", - прокомментировал министр здравоохранения Валерий Малашко.

Также в этот день подписан меморандум о взаимопонимании между Минздравом Беларуси и партнерством "Остановить туберкулез", минское заявление стран ВЕЦА о расширении доступа к качественным и недорогим лекарствам и методам диагностирования и соглашение, которым Минск присоединился к Парижской декларации.

В Минске 20-22 ноября проходит Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Участники обсуждают вопросы доступа к современным схемам лечения, диагностики и профилактики таких важных инфекционных заболеваний, как туберкулез, ВИЧ и гепатит. Это основные заболевания инфекционной природы, которые вызывают беспокойство у всех стран региона.

Организатор мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Европейского регионального бюро ВОЗ и партнерства "Остановить туберкулез".-0-