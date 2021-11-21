21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставила Сирии гуманитарную помощь. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии в Сирии, сообщает БЕЛТА.

Церемония передачи гуманитарной помощи состоялась 20 ноября в морском порту города Латакия. Груз помощи включал в себя медикаменты, продукты питания и электрооборудование.

Как заявил во время церемонии Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука, для Беларуси это действительно важная гуманитарная акция, которая проводится не в первый раз и не в самые простые времена для сирийских друзей. "В современном мире все сложнее и сложнее становятся коммуникации между людьми и государствами, но несмотря на расстояния, мы в Беларуси всегда помним наших сирийских друзей", - сказал дипломат.

По словам посла, в Беларуси, как нигде в мире, понимают те тяготы, которые испытывает сирийский народ на протяжении уже 11 лет. "Мы уверены, что нашими гуманитарными акциями вносим свой вклад в окончательную победу сирийского народа в борьбе за свою независимость и территориальную целостность страны", - подчеркнул он.

Юрий Слука отметил, что Беларусь не только поставляет в Сирию гуманитарную помощь, но и принимает на отдых и оздоровление сирийских детей. "Беларусь подтверждает свое дальнейшее намерение продолжать подобные гуманитарные акции в помощь народу Сирии", - заявил посол.

В мероприятии приняли участие руководство провинции Латакия и представители сирийских министерств и ведомств, в адрес которых будет распределена гуманитарная помощь. В тот же день часть медикаментов была доставлена сотрудниками посольства Беларуси в Сирии в городскую больницу Латакии.-0-