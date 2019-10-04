Беларусь предлагает создать инструмент для поддержки обучения студентов из ЕС в восточноевропейских вузах

4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь предлагает создать специальный инструмент для поддержки обучения студентов из стран Евросоюза в вузах Беларуси и других восточноевропейских государств. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, выступая сегодня на структурированных консультациях Беларусь - ЕС, посвященных перспективам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Олега Кравченко, можно было бы начать с небольшого пилотного проекта, чтобы выяснить реальный объем спроса в Европейском союзе на такие услуги. Он не сомневается в том, что такой спрос имеется.

Заместитель главы белорусского МИД назвал актуальными предложения Министерства образования, касающиеся обучения предпринимательству и инновациям по модели "Университет 3.0" и разработки образовательных программ для внедрения смартспециализации на базе предпринимательских университетов.

Олег Кравченко обратил внимание на необходимость более активного вовлечения стран-партнеров в планирование работы "Восточного партнерства", разработку его проектов и программ. Он считает, что необходимо поощрять подход, когда сами партнеры готовят и вносят свои проектные заявки. "Многие из вас знакомы с тем, как работают программы трансграничного сотрудничества ЕС: Еврокомиссия лишь устанавливает общие правила и утверждает итоговые решения, а страны сами формируют совместные рабочие органы, которые определяют критерии качества проектов, проводят их конкурсы с участием многочисленных организаций на местах и отбирают к реализации наилучшие из заявок", - отметил замминистра иностранных дел. Он считает, что можно было бы использовать элементы этой схемы в "Восточном партнерстве" - в такой мере, которая не потребует его коренной перестройки.

Проведение национальных консультаций во всех странах Восточного партнерства по случаю 10-летия организации инициировал Европейский союз.

Структурированные консультации Беларусь - ЕС проходят 4 октября и состоят из трех последовательных панелей. Представители законодательной власти, органов госуправления, гражданского общества и другие участники мероприятия обсудят ряд тем, ключевая из которых - укрепление сотрудничества в "Восточном партнерстве".

Инициатива ЕС "Восточное партнерство" была объявлена в мае 2009 года. Она нацелена на усиление взаимодействия Евросоюза и 6 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.-0-