Беларусь представит на выставке в Абу-Даби более 150 образцов продукции военного назначения

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представит современные и перспективные образцы продукции военного назначения на 15-й Международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2021, которая открывает свои двери с 21 по 25 февраля в одном из самых современных и технологичных выставочных центров мира - ADNEC (Абу-Даби, ОАЭ). Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

IDEX - одна из крупнейших военных выставок на международной арене и в регионе, объединяющем страны Ближнего Востока и Северной Африки. Ожидается, что в 35 павильонах национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции развернут 1300 ведущих оборонных компаний из 59 стран. Белорусскую делегацию на выставке возглавит председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

В этом году в Абу-Даби под одной крышей национального стенда Госкомвоенпром объединил не только организации, входящие в его систему, но и предприятия оборонного сектора экономики страны (всего 10 организаций). Данный шаг позволит представить в рамках общей концепции IDEX имеющиеся современные и перспективные инновационные разработки, которые базируются на научно-техническом потенциале отечественной оборонки, а комплексные системы вооружений станут основой концепции национальной экспозиции в IDEX 2021. Причем в тех областях, где белорусским организациям есть что показать и предложить потенциальным заказчикам.

ГВТУП "Белспецвнештехника" выступает коллективным организатором объединенной белорусской экспозиции на выставке IDEX-2021. С самостоятельной экспозицией выступит ОАО "Минский завод колесных тягачей" (совместно с многолетним партнером и агентом - компанией AL BADIE TRADING EST (ОАЭ). В общей сложности на национальном стенде планируется представить более 150 натурных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения.

Среди новинок - натурные образцы гранатометного комплекса "Сапфир" (ООО "Высокоточные тактические системы"), автоматизированного метеобаллистического комплекса (ОАО "Пеленг") и специально созданного в интересах зарубежных заказчиков нового легкобронированного автомобиля MЗКТ-490101 с установленным на нем автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом "АДУНОК" (разработка ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей"), а также макетные образцы защищенного транспортного средства многоцелевого назначения "Защитник" и бронированной ремонтно-эксплуатационной машины "БРЭМ" (ОАО "140 ремонтный завод").

Важной частью деловой программы выставки станут двусторонние переговоры и встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с руководством Вооруженных сил ОАЭ, с сопредседателем совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству Халафом аль-Кубейси и главами ряда иностранных делегаций, в ходе которых планируется обсудить текущие и перспективные направления двустороннего развития в военно-технической сфере, в которых стороны могут достичь практических результатов, а также реализацию совместных проектов.

"Участие в международной выставке IDEX-2021 создаст благоприятные условия для развития военно-технического сотрудничества Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов, будет способствовать расширению деловых контактов с зарубежными партнерами, продвижению представляемой продукции на внешнем рынке, открытию новых перспектив для укрепления научно-технических и промышленных кооперационных связей", - отметили в Госкомвоенпроме.-0-