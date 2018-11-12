Беларусь работает над созданием более совершенного ракетного вооружения - Госкомвоенпром

12 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь намерена продолжать работу над развитием ракетной военной техники. Об этом сегодня заявил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель ведомства отметил, что реактивная система залпового огня нового поколения "Полонез" фактически является первой законченной разработкой белорусских ученых в области ракетной техники. "Президент Беларуси поставил задачу в дальнейшем развивать эту сферу. Поэтому ключевое направление, над которым мы сейчас работаем, - это дальнейшее развитие ракетостроения", - заявил Роман Головченко.

По его словам, соответствующие системы носят сдерживающий характер, несмотря на то, что они предназначены для нанесения огневого поражения. "В первую очередь их наличие является мощным фактором сдерживания любого агрессора. Поэтому не буду делать большой тайны, что мы продолжаем работать и дальше в этом направлении с целью выхода на более совершенные образцы ракетного вооружения", - сказал председатель Госкомвоенпрома.

Как сообщалось, принимая с докладом руководителя ведомства, глава государства Александр Лукашенко поставил задачу в ближайшей перспективе удвоить финансовые показатели работы отрасли. "Чтобы выполнить эту задачу, необходимо форсированное развитие новых направлений. К сожалению, мир не спокоен. Конфликты вспыхивают на разных континентах, нарастает напряженность между супердержавами. Поэтому, конечно, спрос на оборонительное вооружение, системы защиты имеется. Белорусский оборонно-промышленный комплекс готов этот спрос удовлетворять. И я надеюсь, что те разработки, которые глава государства одобрил, нам позволят выйти на заявленные параметры", - сказал Роман Головченко.

Он также рассказал, что есть поручение по ускоренному развитию сегмента беспилотных ударных авиационных комплексов, переходу от легких тактических беспилотников к тяжелым ударным беспилотным авиационным комплексам, которые могут если не заменить пилотируемую авиацию, то существенно усилить авиационную группировку. "Это очень непростой и достаточно прорывной сектор. В нем сейчас работают самые передовые страны, и его развитие подтягивает все смежные отрасли науки - материаловедение, радиолокационная техника, системы управления… Это сегмент, за счет которого в том числе мы планируем выполнять задачу главы государства", - отметил председатель Госкомвоенпрома.

В дополнение к ракетостроению и созданию современных БПЛА Беларусь намерена продолжать развивать системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного подавления. "Возможно, оружия, основанного на новых физических принципах. У нас есть такие наработки. Поэтому будем двигаться и в этом направлении", - рассказал Роман Головченко.

Руководитель ведомства также отметил, что ключевым отличием современных разработок вооружения и военной техники является сжатость сроков. "Сейчас из-за ускоренного развития научно-технического прогресса резко сокращаются сроки разработки и постановки на вооружение образцов техники. Если раньше сложные системы могли разрабатываться десятилетиями, то сейчас такого временного запаса нет. Поэтому возрастает и цена ошибки, нужны очень выверенные подходы к разработкам", - сказал он.

Говоря об экспорте соответствующей продукции, председатель Госкомвоенпрома уточнил, что фактически все поставляемые за рубеж белорусские технологии и товары несут оборонительное назначение. "Это системы радиоэлектронной борьбы, противодействия высокоточному оружию, системы другого назначения, которые используются в первую очередь для защиты стратегических объектов, войск, группировок и техники", - сказал Роман Головченко.-0-