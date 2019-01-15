15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным итогам, Беларусь в 2018 году увеличила экспорт туристических услуг на 13-14%, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оперативные данные, которыми мы располагаем, говорят о том, что за год экспорт туристических услуг составил примерно $217-218 млн. Произошел рост на 13-14%", - сказал Виталий Грицевич.

По данным Государственного пограничного комитета, Беларусь в 2018 году посетили более 4,7 млн иностранных граждан. "Это те, кто пересек западную и южную границу Беларуси, где есть пункты международного пропуска и ведется соответствующая регистрация и подсчет. В 2017 году эта цифра составила 4,3 млн, а с учетом восточного потока, по данным Белстата, Беларусь посетили 11 млн иностранцев. Потому мы предполагаем, что за 2018 год общая цифра составит более 12 млн", - пояснил представитель Минспорта.

Чаще всего Беларусь посещают туристы из близлежащих стран - России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. Средняя продолжительность пребывания российских туристов составляет пять дней. "Традиционно пользуются популярностью наши белорусские санатории, прежде всего среди россиян. Популярны горнолыжные курорты - Силичи, Логойск. Новый импульс в развитии туризма получили заповедники и национальные парки. Например, в один из последних дней декабря в Беловежскую пущу приехало более 140 туристических автобусов. Традиционно вызывает интерес тур выходного дня по Мирскому и Несвижскому замкам. Наши агроусадьбы активно посещают не только белорусы, но и иностранцы. Планируем также развивать промышленный туризм, это направление вызывает большой интерес", - отметил Виталий Грицевич.

В 2019 году в Беларуси пройдет множество крупных спортивных мероприятий, которые привлекут большой поток туристов в страну. В их числе II Европейские игры, чемпионат Европы по фигурному катанию.-0-