30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2021 году планирует перейти на новые схемы лечения ВИЧ-инфекции, сообщил журналистам доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Николай Голобородько, передает корреспондент БЕЛТА.

"ВОЗ обновила свои рекомендации по схемам терапии. В Беларуси в начале 2021 года, вероятно, тоже будет подготовлен обновленный клинический протокол с учетом этих рекомендаций", - сказал Николай Голобородько.

Барьером для включения новых препаратов в схемы терапии зачастую становятся наличие патентной защиты и связанная с этим дороговизна препарата. Поэтому Минздрав совместно с пациентскими организациями ведет переговоры с фармкомпаниями о снижении цены и продумывает механизмы устранения этих барьеров. "Очень хочется надеяться, что в ближайшее время очень многие барьеры, связанные с патентной защитой, будут сняты", - отметил доцент кафедры.

Более того, сейчас ведется работа над сокращением цепочки - от тестирования до предоставления лечения.

В Беларуси официально с 2018 года декларирован универсальный доступ к антиретровирусной терапии. "Если раньше мы ждали, когда у человека произойдет прогрессирование ВИЧ-инфекции и снижение уровня иммунитета, то сейчас даем антиретровирусную терапию любому человеку, у которого выявлена ВИЧ-инфекция. В реальности даже раньше, с середины 2017 года, мы стали предлагать терапию всем людям с ВИЧ-инфекцией", - сказал Николай Голобородько. На сегодня более 80% ВИЧ-положительных людей получают антиретровирусную терапию. Это не только приносит индивидуальную пользу, позволяет людям жить долго и качественно, но и дает эпидемиологический эффект.

Благодаря широкому охвату антиретровирусной терапией снижается число новых случаев ВИЧ-инфекции. В Беларуси в течение прошедших трех лет отмечалось небольшое уменьшение количества новых случаев. "Мы аккуратно это называли стабилизацией, а в этом году мы, пожалуй, можем говорить о снижении числа новых случаев. По сравнению с прошлогодним показателем число новых случаев в этом году, вероятно, будет ниже почти на треть", - добавил доцент кафедры.

ВИЧ - это комплексная проблема, которую не решить только силами медицинского сообщества или неких структур, уверен Николай Голобородько. Пациентские сообщества, в частности, работают с ключевыми группами, среди которых наибольшие риски и распространенность ВИЧ-инфекции. Их силами реализуется множество программ по профилактике и снижению вреда.

Во время первой волны коронавируса объединение "Позитивное движение" при поддержке ЮНЭЙДС организовало доставку людям с ВИЧ-инфекцией препаратов на дом. Во вторую волну эта работа будет продолжена, чтобы они не посещали лишний раз медицинское учреждение.-0-