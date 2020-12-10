Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны через наземные границы в связи с пандемией коронавируса. Постановление Совета Министров от 7 декабря № 705 "Об изменении постановлений Совмина от 8 апреля 2020 г. № 208 и от 30 октября 2020 г. № 624" опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят в целях предотвращения распространения инфекции, вызывающей заболевание COVID-19. "Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - отмечается в постановлении.

Ограничение распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах.

"В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь по решению председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь", - уточняется в документе.

Нововведение не коснется дипломатов, водителей-международников, командированных в другую страну, отправляющихся к тяжелобольным родственникам или на похороны близких, выезжающих на работу или учебу и других. Правда, для двух последних случаев существует лимит: таких выездов должно быть не более одного за полгода.

Ограничения на въезд не вводятся, однако прибывающие в страну "обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь и не подлежат последующему пропуску через государственную границу Республики Беларусь до истечения срока самоизоляции". Кроме того, иностранцы старше шести лет "должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19". Требование не распространяется на граждан, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.-0-