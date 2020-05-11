Беларусь заинтересована в развитии системы разрешения международных коммерческих споров - депутат

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей ратифицирует на весенней сессии Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (Сингапурская конвенция). Беларусь заинтересована в развитии системы разрешения международных коммерческих споров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Андрей Ганчук.

Андрей Ганчук обратил внимание, что Беларусь одна из первых выразила согласие на обязательность для нее конвенции. "Это позволит укрепить имидж государства, выступающего за укрепление сотрудничества в области международной торговли. Что важно для нас с учетом диверсификации экспорта и поиска новых рынков сбыта", - добавил парламентарий.

В Беларуси рассчитывают, что реализация конвенции будет иметь положительное влияние на всю систему разрешения коммерческих споров, в том числе на деятельность международных судов и арбитражей. "Мы заинтересованы в совершенствовании системы, повышении ее прозрачности, упрощении процедур и уменьшении их стоимости. Ведь любая тяжба подразумевает значительные расходы", - отметил Андрей Ганчук.

"Применение конвенции предоставит субъектам хозяйствования дополнительные возможности для реализации своих интересов в трансграничных отношениях. Ратификация будет способствовать улучшению делового климата в стране, что соответствует задачам, обозначенным в программе социально-экономического развития на 2016-2020 годы, Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года", - отметил депутат.

Конвенция регулирует на международном уровне применение медиации для разрешения международных коммерческих споров. Под медиацией понимается становящийся все более востребованным способ разрешения спора, когда стороны пытаются достичь его дружественного урегулирования при содействии третьего лица или лиц (медиатора). Беларусь в числе 46 стран мира подписала конвенцию в Сингапуре 7 августа 2019 года. Документ поддержали Китай, США, Индия и др.-0-