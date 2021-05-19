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19 мая 2021, 11:10

Беларусь закрепилась в группе 30 наиболее развитых стран по показателям в сфере образования

Выступает Игорь Петришенко
Выступает Игорь Петришенко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прочно закрепилась в группе 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"О престижности и качестве национального образования свидетельствует также рост экспорта образовательных услуг. Вместе с тем современные изменения ставят перед системой образования новые задачи, требуют ее постоянного обновления, исходя из национальных интересов и потребностей экономики страны. Бесспорно, это невозможно без совершенствования правовых механизмов отрасли", - сказал Игорь Петришенко.

Подготовлена новая редакция Кодекса об образовании. "Сегодня работа над этим законопроектом продолжается в парламенте. Проект новой редакции кодекса уже принят в первом чтении Палатой представителей, а в июне запланированы парламентские слушания по нему", - подчеркнул вице-премьер.-0-

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