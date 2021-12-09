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09 декабря 2021, 09:00

Беларусбанк и Mastercard приглашают прикоснуться к будущему

В нашей стране, как и во всем мире, все большую популярность набирают смартфоны и другие умные устройства. Уже сейчас 85% всех телефонов в Беларуси – это смартфоны, и доля их продолжает расти. Умные устройства не только дают возможность выходить в интернет, пользоваться мессенджерами и работать из любой точки, но и обеспечивают удобный и безопасный способ совершения платежей, что не менее важно в наше время! 4 из 5 смартфонов или умных часов и браслетов сегодня поддерживают NFC (Near field communication, беспроводную передачу данных малого радиуса действия). Эта технология позволят использовать ваше устройство для бесконтактной оплаты: достаточно поднести его к терминалу.

Беларусбанк совместно с Mastercard идут в ногу со временем и стремятся вдохновить еще больше белорусов использовать современные технологии и рассчитываться без наличных и с максимальной безопасностью. Вместе с любимым всеми киногероем фильма "Гостья из будущего" – робота Вертера – они запустили национальную рекламную игру "Прикоснись к будущему". Ее участники, собирая ноты, складывающиеся в мелодию любимой многими песни "Прекрасное далёко", получат возможность побороться за прекрасные призы.

Цель проведения игры – продемонстрировать, насколько удобно совершать платежи с помощью смартфонов и других устройств, позволяющих оцифровать банковскую карточку, а также вдохновить платить своим устройством чаще. На сегодняшний день это наиболее конфиденциальный, безопасный и удобный способ оплачивать покупки и услуги.

Принять участие в игре просто: с 1 декабря по 31 января держатели карточек Mastercard (а также Maestro и кобейджинговые карточки) Беларусбанка регистрируются на сайте belarusbank-future.by и присоединяются к игре. Для регистрации понадобится только номер телефона, ФИО и согласие на обработку персональных данных. Учитывается каждый платеж от 0,80 рубля смартфоном или другим умным устройством, поддерживающим бесконтактные платежи, а семь таких платежей дают шанс выиграть один из современных призов – домашний кинотеатр, ноутбук, беспроводные наушники, новый смартфон, цифровой проигрыватель виниловых дисков и много других беспроводных призов. Каждый платеж будет превращаться в одну из нот, которые составят ту самую мелодию "Прекрасное далёко" из фильма "Гостья из будущего". Количество шансов будет зависеть только от частоты оплат устройством. Призы победителям будут доставлены в любую точку Беларуси. Напомним, что первый розыгрыш состоится уже 20 декабря, – не упустите возможность к нему присоединиться!

Образ Вертера – робота-романтика 21-го века – был скрупулезно восстановлен с использованием технологии Deepfake и с учетом разрешения современных цифровых экранов. Именно Вертер на сайте рекламной игры "Прикоснись к будущему" обучит ее потенциальных участников, как легко и просто можно оцифровать карточку Mastercard в своем устройстве. Для этого были созданы подробные пошаговые видео для всех платежных сервисов, участвующих в игре, а именно Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Кошелек Pay. Всего через несколько минут после просмотра вы сами сможете превратить ваш смартфон в удобный и безопасный инструмент оплаты.

Один из основных принципов Беларусбанка – крупнейшего универсального системообразующего финансово-кредитного учреждения Республики Беларусь – внедрение современных инструментов, которые помогают сделать жизнь клиентов проще. В то же время платежная система Mastercard, наряду с демонстрацией удобства и выгоды использования банковских карточек, стремится продвигать все возможные варианты безналичных платежей. Поэтому обе компании прилагают все усилия к тому, чтобы как можно большее число белорусов смогло начать более активно пользоваться своими смартфонами для оплаты товаров и услуг.

"Бесконтактная оплата с помощью смартфона или другого носимого устройства – это быстрый, безопасный и удобный способ совершать ежедневные платежи. Комфорт пользователей очень важен для нас, поэтому и механику нашей совместной игры с Беларусбанком мы постарались сделать максимально удобной. Ее участникам достаточно один раз зарегистрироваться на сайте, выполнять необходимые условия – то есть совершать бесконтактные платежи своим устройством – и выигрывать. Не нужно регистрировать и хранить чеки, подтверждающие покупку или оплату услуги: эта информация собирается и обрабатывается автоматически, избавляя участников розыгрышей от лишних хлопот, – точно так же, как это делают технологии бесконтактной оплаты", – рассказал директор по работе с клиентами Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц.

Оплата при помощи умных устройств для многих людей – метод пока что не самый привычный. Однако у такого способа совершения платежей есть множество преимуществ. Одно из основных – это безопасность, что особенно актуально в наши дни. Бесконтактные платежи основаны на технологии токенизации, благодаря которой во время совершения платежа реальный номер карточки клиента заменяется уникальным сгенерированным кодом, использующимся только для конкретной покупки. Также стоит отметить, что для совершения платежа смартфон, как правило, нужно разблокировать, что может сделать только его владелец. Еще один важный плюс бесконтактной оплаты – удобство. Смартфоны у всех всегда при себе, они во многом заменили ноутбуки, органайзеры, фотоаппараты, музыкальные плееры, а теперь позволяют отказаться и от бумажника со стопкой платежных карточек внутри. Тем более это гораздо удобнее операций с использованием наличных денег – не нужно искать монеты, когда у продавца нет возможности дать сдачу. Также бесконтактные операции осуществляются очень быстро – всего за несколько секунд.

Прикоснитесь к будущему вместе с Беларусбанком, Mastercard и роботом Вертером: активно совершайте платежи с помощью ваших умных устройств, собирайте больше нот – и получайте больше шансов побороться за прекрасные инновационные призы, которые сделают вашу жизнь современнее.

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