22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупредил об участившихся случаях мошенничества с платежными карточками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"Участились случаи мошеннических операций с платежными карточками. Беларусбанк напоминает: ни в коем случае нельзя никому (даже работникам банка) сообщать реквизиты карточек, 3D пароль, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, любые одноразовые СМС коды от банка в социальных сетях и по телефону", - отметили в банке.

"Сообщения в социальных сетях могут писать мошенники, взломавшие аккаунты ваших знакомых, друзей, родственников. Если в ходе переписки возникли какие-либо сомнения, обязательно свяжитесь с друзьями и родственниками любым другим способом, - советуют в Беларусбанке. - Не размещайте в социальных сетях фотографии с изображением вашей карточки, а также карты кодов интернет-банкинга".

Если постороннему лицу предоставлены реквизиты карточки, данные для входа в интернет-банкинг, то в срочном порядке нужно заблокировать карточку по телефону +375172992526, сменить пароль для входа в интернет-банкинг. После этого обязательно нужно обратиться в отделение банка для замены карточки и перевыпуска карты кодов.-0-