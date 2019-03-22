22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупредил об участившихся случаях мошенничества с платежными карточками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.
"Участились случаи мошеннических операций с платежными карточками. Беларусбанк напоминает: ни в коем случае нельзя никому (даже работникам банка) сообщать реквизиты карточек, 3D пароль, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, любые одноразовые СМС коды от банка в социальных сетях и по телефону", - отметили в банке.
"Сообщения в социальных сетях могут писать мошенники, взломавшие аккаунты ваших знакомых, друзей, родственников. Если в ходе переписки возникли какие-либо сомнения, обязательно свяжитесь с друзьями и родственниками любым другим способом, - советуют в Беларусбанке. - Не размещайте в социальных сетях фотографии с изображением вашей карточки, а также карты кодов интернет-банкинга".
Если постороннему лицу предоставлены реквизиты карточки, данные для входа в интернет-банкинг, то в срочном порядке нужно заблокировать карточку по телефону +375172992526, сменить пароль для входа в интернет-банкинг. После этого обязательно нужно обратиться в отделение банка для замены карточки и перевыпуска карты кодов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3879 BYN
|2.38 BYN
|2.387 BYN
|USD
|2.1022 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2896 BYN
|3.275 BYN
|3.285 BYN