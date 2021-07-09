Беларусбанк стал лучшим розничным банком

Международный журнал World Finance подвел итоги своей ежегодной премии Banking Awards 2021. В номинации "Лучший розничный банк" победил Беларусбанк.

Лучшие банки в разных номинациях эксперты World Finance определяют на протяжении 14 лет. В этом году при выборе победителей они отметили, что нынешнее время характеризуется жесткой конкуренцией, которая обусловлена высокими требованиями клиентов. Лучшие банки уже сейчас интегрируют свои услуги не только в финансовые аспекты жизни клиентов, выходя за рамки традиционных банковских продуктов и услуг, но и создают максимально персонализированные новые предложения.

- Победа в этом конкурсе подтверждает еще раз тот факт, что услуги и продукты нашего банка имеют ряд преимуществ и востребованы у клиентов, - отметила заместитель председателя правления Светлана Кожекина. - Мы всегда стремимся учитывать интересы и потребности всех категорий клиентов, предлагая новые и совершенствуя действующие продукты и сервисы. И награда в рамках международной премии свидетельствует о том, что бренд "Беларусбанк" ассоциируется с символом надежности и стабильности, которому доверяют на белорусском и на зарубежном финансовых рынках.

Отметим, что сегодня наш банк занимает лидирующие позиции на розничном банковском рынке Беларуси. Порядка 75% населения страны - 7 млн человек - клиенты Беларусбанка. Из них 4,5 млн - владельцы платежных карточек, 3,4 млн - вкладчики, 1,1 млн - кредитополучатели.

Размещение рекламы на БЕЛТА