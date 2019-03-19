Беларуси планируется выделить допфинансирование Глобального фонда на лечение туберкулеза

19 марта, Минск /Кор. БЕЛТА/. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией планирует выделить Беларуси дополнительное финансирование на лечение туберкулеза, сообщил журналистам координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глобальный фонд рассмотрел вопрос о выделении Беларуси дополнительного финансирования помимо гранта, который подписан, именно для противотуберкулезной службы, чтобы помочь стране перейти на новые рекомендации ВОЗ. Мы планируем с помощью этих средств обеспечить 100% всех пациентов с множественной лекарственной устойчивостью к туберкулезу", - сказал Вячеслав Граньков.

Финансирование может составить около $1 млн 200 тыс. Решение по окончательной сумме будет принято после всех расчетов.

Как сообщалось, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Беларуси страновый грант в размере более $15 млн на борьбу с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом в течение 2019-2021 годов. Соответствующее соглашение было подписано 22 ноября 2018 года на Втором региональном совещании по вопросам расширения доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА).

Главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения, директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич обрисовал эпидемиологическую ситуацию в стране. По его словам, продолжается устойчивое снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. В частности, за 2018 год количество детей, заболевших туберкулезом, было рекордно низким: чуть более 20. Еще 10 лет назад в год выявлялось около 150 детей с туберкулезом. Практически сведена к нулю заболеваемость медработников противотуберкулезных организаций. Повысилась эффективность лечения.

В Беларуси внедрена пациентоориентированная модель оказания противотуберкулезной помощи. "Мы стараемся лечить пациента амбулаторно - это более удобно для него, чем в стационаре, человек более социально адаптирован, - отметил Геннадий Гуревич. - Если человек эпидемиологически опасен и плохо себя чувствует, конечно, он должен находиться в стационаре. Но когда эпидемиологической опасности нет, он вполне может лечиться амбулаторно - это мировая тенденция". Внедрение пациентоориентированной модели позволило за последние два года практически на 26% сократить коечный фонд.

Что касается стоимости затрат на лечение одного пациента, в Брестской области, например, она составляет Br23 тыс.-0-